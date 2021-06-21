Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kundura Hafıza Kültürel Mirası Koruma Derneğinin düzenlediği “Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya” adlı sergi kapılarını açtı. Osmanlı İmparatorluğu ve cumhuriyet devrinden zengin bir geçmişe sahip Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikasının üretim tarihine başka bir perspektiften bakmaya davet eden sergi; fabrikadan kalan makineler, belgeler, eski çalışanlar ve ailelerinin bağışladığı nesnelerin yanı sıra, 2015’ten beri sürdürülen sözlü tarih görüşmelerini de bir araya getiriyor.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN ZİYARETE AÇIK

Yaklaşık 3.000 işçi, memur ve ailelerinin ‘birbirine bağlı olma’ hâlinden ilham alınarak tarihi canlandıran sergi, ay sonuna dek Sümerbank emektarlarını ve ailelerini ağırlayacak. 1 Temmuz’dan itibaren bütün ziyaretçilere açık olacak sergi, “beykozkundura.com” adresinden randevu alınarak Beykoz Kundura’da ücretsiz gezilebilecek.

Ayasofya’daki hat sergisi büyük ilgi görüyor Fetih Haftası faaliyetleri bünyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi girişinde açılan 12 eserlik hat sergisi, dünyanın ve Türkiye’nin değişik yörelerinden gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

‘Kundura'nın hafızası açılacak İstanbul’un endüstri mirası yapılarından Beykoz Kundura’nın geçmişine bugünden bakan Kundura Hafıza Kültürel Mirası Koruma Derneği kuruldu.