Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Medeniyetlerin beşiği Anadolu’da mazinin aydınlatılması için yapılan arkeolojik çalışmalar hız kazanıyor... Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2021’de yabancı bilimsel heyetlerce 40, Türk bilim heyetleri, akademisyenler ile müze müdürlüklerince ise 14’ü su altı çalışması olmak üzere 565 arkeolojik kazı ve araştırma yapılması planlanıyor. Bu yıl gerçekleştirilecek toplam 605 arkeolojik kazı çalışmasına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından 64 milyon lira ödenek verilmesi düşünülüyor. Bu yıl 65 arkeolojik kazı ise, “Arkeolojik Kazıların Yıl Boyu Sürdürülmesi Projesi”ne dâhil edildi.

2020’DE 502 FAALİYET

Öte yandan kazı çalışmaları çerçevesinde geçen yıl toplam 502 arkeolojik faaliyet gerçekleştirildi. Bu faaliyetler arasında Kütahya Seyitömer Höyüğü’ndeki kurtarma kazısı çalışmalarından 2 bin 569, Ambar Barajı etki alanındaki kurtarma kazılarında ise 850 eser envantere kaydedildi. Eserler arasında Antalya Demre Myra kazılarında 2 bin 200 yıllık pişmiş toprak buluntu grubu, Perge kazılarında MS 3. yüzyıla tarihlenen giyimli kadın heykeli, Denizli Laodikeia kazılarında 20 asırlık bir portre, Ordu-Kurul Kalesi kazılarında 2 bin 100 yıllık büst ve masklar ile Burdur-Gölhisar Kibrya antik kenti kazılarında Asklepios heykelciği ve Sarapis büstü öne çıkan buluntular oldu.

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşif: Benzeri bulunamadı, bin 800 yıllık Eşi ve benzeri bulunmayan bin 800 yıllık antik dövüş alanı Aydın’ın Nazilli ilçesinde Mastaura Antik Kenti'nde ortaya çıktı. Benzeri Mısır, Anadolu ve Yunanistan’da bile bulunmadığı iddia edilen Roma'da bulunan Kolezyumun en yakın benzerinin keşfi, arkeoloji dünyasını heyecanlandırdı.