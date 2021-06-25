Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Zira pandemide film seyretme alışkanlıkları değişen seyircilerin salonlara rağbet gösterip göstermeyeceği bilinmiyor. Biz de konuyu hem yapımcı hem de sinema salonu sahiplerine sorduk…

İZLEME ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ

Sinema Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fevzi Genç uzun zamandır kapalı kalan sinemalarda bir değişimin olacağını söylüyor. Genç “Geçen sene yerli film çıkmayıp yabancı filmler ertelenince Kültür Bakanlığına ‘Bizi kapatın’ dedik. Dijital platformlar da emeklemeden koşmaya başladı. İnsanların izleme alışkanlıkları değişti. Dijital platformlar sinema için bir tehdit değil ama sanki bizi bir dönüşüm bekliyor. Daha büyük salonlar olacak ama sayıları azalacak. Artık mütevazı bütçeli filmleri sinema yerine dijital platformlarda seyredeceğiz. Seyirci rakamlarının eski durumuna dönmesi ise iki seneyi alacaktır” diyor.

ESKİSİNDEN DAHA İYİ OLACAK

Ankara Büyülü Fener Sinemasının sahibi İrfan Demirkol ise yeni dönemden umutlu olduğunu söylüyor. Demirkol “Sinema salonlarının durumu eskisinden daha iyi olacak. Çünkü Çin gibi sinema salonlarının açık olduğu ülkelerde yeni filmler seyirci rekorları kırıyor. Bütün dünyada sinemalar en iyi ses ve görüntüsü seviyesine ulaşmış durumda. Dijital platformların çok önündeyiz” diye konuşuyor.

YIL SONUNA KADAR TOPARLANMA BEKLENİYOR

Sinema salonlarının açılışıyla “Hababam Sınıfı Yaz Oyunları” filmini vizyona koyacak olan Hann Yapım’ın genel müdürü Onur Aşa ise “Sinemaların güvenli alanlar olduğunu seyirciye ispatlamamızın yolu, filmleri vizyona koymaktır. Şu günlerde bizim için ticari beklentinden ziyade filmlerin seyirciye sunulması daha önemli” diyor. Aşa seyirci rakamlarını yıl sonuna kadar toparlanacağı tahmininde bulunarak “Ben 2022’ye eski seyirci rakamlarına çok iyi bir şekilde başlayacağımızı tahmin ediyorum. Biz de yeni filmlerimiz için hazırlıklara devam ediyoruz. Yakında Gani Müjde’nin yöneteceği bir romantik komedi projesine başlayacağız” ifadelerini kullanıyor.

Sinema seyiricisinde yüzde 69'luk düşüş Pandemi şartları beyazperdeye büyük darbe vurdu. Dünya genelindeki gişe hasılatları, 2020’de bir önceki yıla nazaran %72 düştü.

Türk sineması yerli dizilerin çok gerisinde TRT’nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği “12 Punto TRT Senaryo Günleri” dünyadan sinemacılarının katılımıyla dün başladı.