Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Açık havada swing, jazz, Latin müziğin temsilcilerinin performans sergileyeceği Fişekhane’de; Serra Erkoç, Flapper Swing, Uninvited Jazz Band, Ata Marin Band, Manuş-u Âlâ, Cafe Cubano, Alper Kargın, Silva Quartet ve Brothers Trio haziran ve temmuz aylarında ziyaretçilerle buluşacak. Contemporary Istanbul Vakfı (CIF) ve Borusan Contemporary iş birliğinde düzenlenen "Hareket Eden Anılar" sergisi de yaz boyunca Fişekhane’deki sanat alanı Cocoon’da ziyaret edilebilecek.

Tiyatro sahnesiyle yeniden buluşma Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bugün 22. defa başlıyor.