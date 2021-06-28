Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’de şimdiye kadar geliştirilen ilk uzun süreli eğitim programının katılımcılarının bitirme projeleri ise Akbank Sanat’ta ‘Niyetler’ isimli sergi ve faaliyet serisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Jüri üyeleri tarafından sergilenmeye uygun bulunan katılımcı projelerinin toplu dokümantasyon sergisi 16 Ağustos’a kadar gerçekleştiriliyor. Yine Akbank Sanat’ta her bir katılımcıya sergi müddetince kısa süreli küratörlük tecrübesi sağlamak için “Deneyim Alanı” imkânı sunacak.

Ayasofya’daki hat sergisi büyük ilgi görüyor Fetih Haftası faaliyetleri bünyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi girişinde açılan 12 eserlik hat sergisi, dünyanın ve Türkiye’nin değişik yörelerinden gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Parçası olacağınız bir sergi Contemporary Istanbul Vakfı (CIF) ve Borusan Contemporary iş birliğinde düzenlenen “Hareket Eden Anılar” sergisi, Fişekhane bünyesinde yer alan sanat alanı Cocoon’da devam ediyor.