Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Eleanor H.Porter’ın aynı adlı eserinden Binnur Şerbetçioğlu’nun uyarlayıp yönettiği Pollyanna, “perde” dedi. Tiyatro sezonunun en çok beğenilen oyunları arasında yer alan Pollyanna, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde seyircisine eğlenceli dakikalar yaşattı. Program, farklı temsillerle devam edecek.

Tiyatro sahnesiyle yeniden buluşma Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bugün 22. defa başlıyor.

Tiyatroya açık havada merhaba "Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları" ve “Kamyon Tiyatrosu” seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor