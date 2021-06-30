Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

William Shakespeare’in kaleme aldığı “Yaz Gecesi Rüyası” oyunu, okuma provası düzeninde seyirciye sunuluyor. Kumbaracı50 oyuncularının yorumuyla yapılan prova eseri, yarın saat 20.30 itibarıyla İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde ilk gösterimini yapacak. Aşk ve evlilik temalarını anlatan romantik komedyayı Yiğit Sertdemir yönetiyor. Nurullah Erkan Kortan, Burcu Özhızalan Yazıcı, İsmail Sağır, Ayşegül Uraz, Can Deniz Erzaim, Meriç Rakalar, Nur Ceyda Akel, Tuğra Can Bıçak, Yiğit Sertdemir, Murat Kapu, Ersel Dursun, İbrahim Arıcı, Yaman Ömer Erzurumlu ve Sinem Öcalır’ın yer aldığı oyun, ilk gösteriminden itibaren yıl boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde ücretsiz erişime açık olacak.

Tiyatroya ezgiler karışacak DasDas Online, yaz sezonunda da online gösterimlerini sürdürüyor.

Tiyatro sahnesiyle yeniden buluşma Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bugün 22. defa başlıyor.