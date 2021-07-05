Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’ın şahsi koleksiyonunda bulunan İtalyan ressamların orijinal eserleri, 1784 yılında inşası tamamlanan sarayda sergilenmeye başladı. Ağrı Valiliği koordinesinde “İshak Paşa Sarayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri” projesi çerçevesinde düzenlenen sergide, 58 yağlı boya resim sanatseverlerle buluşuyor. Serginin dün yapılan açılışına Vali Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eraslan ile tanınmış sanatçı Ahmet Güneştekin de katıldı.

Koleksiyoncu Hikmet Eraslan “Türkiye’nin en iddialı, orijinal İtalyan yağlı boya resim koleksiyonu ile Doğubeyazıt’tayız. Yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Böylesi iddialı bir koleksiyon ile Doğubeyazıt’ın turizm ve moda dışında sanat ile konuşulmasını da sağlayacağız” diye konuştu.Sergi, 3 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek. İHA

Ayasofya’daki hat sergisi büyük ilgi görüyor Fetih Haftası faaliyetleri bünyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi girişinde açılan 12 eserlik hat sergisi, dünyanın ve Türkiye’nin değişik yörelerinden gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Parçası olacağınız bir sergi Contemporary Istanbul Vakfı (CIF) ve Borusan Contemporary iş birliğinde düzenlenen “Hareket Eden Anılar” sergisi, Fişekhane bünyesinde yer alan sanat alanı Cocoon’da devam ediyor.