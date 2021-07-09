Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle 15 Temmuz Derneğinin İstanbul’da düzenlediği film haftasında, özel bir antoloji sunulacak. Atlas Sineması İstanbul Sinema Müzesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve Bağlarbaşı Kültür Merkezinde gösterimlerin yapılacağı film günleri, 12-18 Temmuz arasında gerçekleşecek.

GÖSTERİLECEK BAZI FİLMLER

Her gün üç seansta, halka açık ve ücretsiz olarak gösterilecek filmler arasında Alper Çağlar imzalı “Börü”, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ mücadelesini anlatan “Dolu”, 1973’te Şili’de yapılan askerî darbeyi konu alan “Kayıp” (Missing), 2013’te Kahire’de gerçekleşen askeri darbe esnasında yaşananları yansıtan “Çarpışma” (Eshtebak), Bosna-Hersek yapımı “Kusursuz Çember”, Fransız sömürgesi altındaki Cezayir’de halkın özgürlük direnişini işleyen ödüllü film “Ateş Yılları Günlükleri” ve “Filistin’e Veda" (Bezmandeh) yer alıyor. Hafta dolayısıyla ayrıca “Sinemada Darbe ve Direniş Teması” başlıklı bir panel de düzenlenecek. On5Sıfır7 Film Haftası Genel Sanat Yönetmeni ve sinema eleştirmeni İhsan Kabil, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlamak maksadıyla organizasyonu hayata geçirdiklerini söylüyor.

15 Temmuz destanı sinemaya geliyor 15 Temmuz darbe teşebbüsü, bir filmle beyazperdeye geliyor...

'Halktan kopan sinema terörü göremiyor' Terör örgütlerinin insan kaynaklarına dikkat çeken ‘Karınca’ filminin senarist ve başrol oyuncularından Halit Karaata, sinemacıların terör hadiselerine gözlerini kapadıklarını kaydederek “Sinema festivallere yaranma meselesine dönüşünce, hâl böyle oldu” diyor.