Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bugün saat 11.00’de Merkez Efendi Mezarlığı’ndaki kabri başında yapılacak anma faaliyetinde, Eygi için dualar okunacak. 12 Temmuz 2019’da kalp rahatsızlığı sebebiyle 86 yaşında vefat eden Eygi “İstanbul Beyefendisi” kişiliğiyle tanınıyordu. Galatasaray Lisesi mezunu olan merhum Eygi; Bedir Yayınevi’nde neşrettiği kitaplar, çıkardığı gazeteler ve yazılarıyla Türkiye’de entelektüel hayatın şekillenmesinde mühim bir rol oynadı.

Mehmed Şevket Eygi’yi ebediyete uğurladık 86 yaşında vefat eden Eygi, İstanbul beyefendisiydi. Galatasaray Lisesi mezunuydu. Hiçbir zaman doğru bildiği yoldan şaşmadı.