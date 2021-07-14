Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Hisart Canlı Tarih Müzesinin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu tarafından yapılan dioramalarda 15 Temmuz’da gösterilen direniş en ince ayrıntısına kadar anlatılıyor. Üç boyutlu modelleme tekniği ile 72x110 ebadında yapılan bir dioramada Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) bombalanması, 120x72 ebatındaki bir diğer 15 Temmuz dioramasında Şehitler Köprüsü canlandırılıyor.

15 Temmuz gazisi: Vatan ve bayraksız asla yaşayamayız Başakşehir’de yaşayan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçekleştiği gece sokağa çıkarak hain darbecilere karşı savaşan gazi Yılmaztürk, “ Bizim kulağımız, burnumuz, gözümüz kopar yaşarız ama vatan ve bayraksız asla yaşayamayız.” dedi.

15 Temmuz Gazisi kalbinin altındaki kurşunla yaşıyor 15 Temmuz hain darbe girişiminde kalbinin iki santimetre altına isabet eden kurşunla gazi olan Musa İlhan, “Bu kurşun, benim ahirete götüreceğim nişanem. Keşke peygamberimizin ordusuna giren o şehitlerden olsaydık.” açıklamasını yaptı.