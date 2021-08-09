Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini ve filmlerini İstanbul’da bir araya getirecek olan festival, 16 -19 Eylül 2021 tarihlerinde Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezinde gerçekleşecek. Festivalde farklı kategorilerde 40’tan fazla film gösterilecek, sektörel söyleşi ve atölye çalışmaları yer alacak. Her kategoride seçilecek bir filme en iyi film ödülü verilecek.

Normalleşme sonrası en çok izlenen filmler belli oldu 2020 yılından itibaren COVID-19 tedbirleri kapsamında sinema salonları faaliyetlerine de ara verilirken, Türkiye’de normalleşme sürecinin başlamasıyla 773 bin 392 seyirci ile en çok izlenen film Hızlı ve Öfkeli 9 oldu.