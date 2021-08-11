Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Aşı tartışmaları bugünlerde sanat dünyasına da uzandı… Pandeminin başından itibaren aylarca açılmayan sinema, tiyatro ve konser salonlarının kapıları, bu defa Covid-19 aşısı olmayanlara kapanabilir. TESDER (Canlı Müzik ve Eğlence Sektörü Derneği) geçtiğimiz haftalarda, aşı olmayanların kapalı mekânlara alınmaması gerektiğini savunan bir açıklama yayınlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sinema ve tiyatroya girişlerde aşısız vatandaşlardan PCR testi istenebilineceğinin sinyalini verdi. Peki, henüz aşı olmayan vatandaşlara yüklenmesi konuşulan mecburiyetler, sanat dünyasını nasıl etkileyecek?

KARAR KURUMLARA BIRAKILMALI

Yeniperform’un kurucusu ve Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeşim Özsoy, aşının seyirci için güven hissi oluşturduğunu savunarak “Bu güvence, insanları kapalı alanlara girme noktasında rahatlatıyor. Dolayısıyla aşının kapalı sanat mekânlarına gitme bakımından pozitif bir etki oluşturacağını düşünüyoruz” diyor. Ancak aşı kartı ve ya PCR testi mecburiyetine her salonun kendi karar vermesinin gerektiğini vurgulayan Özsoy “Bir tiyatro sahibi olarak şahsi düşüncem: Her sahnenin kendi stratejisi olacağı yönünde. Bu durum, sahnelerin inisiyatifine bırakılabilir. Aşı olmamak bir özgürlüktür ama toplumsal yansımalarını göze almak gerekir” diyor.

BİLİM KURULUNA UYARIZ

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fevzi Genç ise “Toplum sağlığını ilgilendiren bu konuda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığınca alınan karara uyarız” şeklinde konuşuyor. Buna rağmen PCR testinin salonlara girişte uygulanabilirliğinin zor olduğunu savunan Genç “Bütün bunlar aşıya teşvik için söyleniyor olabilir. Zaten aşılamada henüz inilmeyen yaş seviyesinden insanlar, bizim seyircilerimizin büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu anlamda karar, sinemaları olumsuz etkiler. Ama duruma sadece sinemaların geleceği olarak bakamayız” değerlendirmesinde bulunuyor.

Yetişkin oyunları ‘Yaz Buluşmaları’nda Özel tiyatrolar, ‘Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları’nın Caddebostan programında 17-22 Ağustos tarihleri arasında seyirciyle buluşacak.