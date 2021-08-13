Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yönetmenliğini Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic’in üstlendiği ve dünya prömiyerini yapacağı “Komşuluk Hâlleri” filmiyle açılacak festivale, yüzlerce kişinin katılması bekleniyor. Altmış ülkeden 250’den fazla filmin gösterileceği organizasyonda TRT yapımı veya ortak yapımı beş film de yer alıyor. Yönetmenliğini Jasmila Zbanic’in üstlendiği Oscar adayı “Quo Vadis, Aida?” (Nereye Gidiyorsun Aida?) filmi, festivalin “Odak Noktası” programında seyirciyle buluşacak. Cem Özay’ın “Af”, Selman Nacar’ın “Tereddüt Çizgisi” ve Bekir Bülbül’ün “Bir Tutam Karanfil” filmleri de festival çerçevesinde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. SFF’de, “Saraybosna’nın Kalbi” isimli festival mükâfatlarını almak için dört kategoride toplam 47 film yarışacak. SFF Müdürü Mirsad Purivatra, salgında Bosna Hersek’teki mevcut durumun festivalin yüz yüze yapılmasına imkân sağladığını belirterek “İnsanların sinemalara döneceği bir festival olsun” dedi.

Kadın filmleri 3. defa geliyor Dünyanın çeşitli ülkelerinde Eylül ayında “Directed By Women” adıyla gerçekleştirilen festivalin Türkiye organizasyonu olan “Directed by Women Turkey” Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali, üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.