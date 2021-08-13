Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Festival, Anadolu ve Avrupa Yakası’nda Yapı Kredi bomontiada, Sıraevler No. 37 - 39, Zülfaris Karaköy, Tarihî Hüsrev Kethüda Hamamı, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Müze Gazhane’e dahil olmak üzere şehrin pek çok noktasında gerçekleştireceği sergi, panel, atölye, film gösterimleri ve tecrübe alanlarıyla 10 gün müddetle ziyaret edilebilecek. 212 Photography Istanbul, 4. senesinde rotasını genişleterek kent içinde bir keşif haritası sunuyor.

İstanbul’da korsan fotoğrafçı denetimi İstanbul Profesyonel Foto Sanatkârları Odası Başkanı Dilek Çamcı, korsan fotoğrafçılığın önüne geçmek için Yıldız Parkı’nda denetime çıktı