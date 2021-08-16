Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Müzenin koleksiyonundan meydana getirdiği sergi, sanatçıların eserleriyle atıfta bulunduğu ve ilham aldığı plastik sanatlar, mimari, edebiyat, müzik ve sinema alanından çeşitli konu ve isimlere odaklanıyor. “Etkileşimler”, Edvard Munch, Louise Bourgeois, Bertolt Brecht, Arthur Rimbaud, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi sanatçıları; Yerebatan Sarnıcı gibi yapılara ve anime türünde filmlere kadar farklı başlıkları bir araya getiriyor. On beş çalışmanın yer aldığı sergi, 30 Eylül’e kadar açık kalacak.

‘Darülbedayi’ Müze Gazhane’de ‘Darülbedayi’ olarak da anılan İBB Şehir Tiyatroları, İstanbul’un yeni sanat kurumu Müze Gazhane’de oyunlarını seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.