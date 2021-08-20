Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eserde 60 yaşındaki balıkçı Issa’nın, balık ağında eski bir Apollo heykelini keşfetmeden önce terzi Siham’a gizli aşkını ilan etme girişimleri anlatılıyor. Filmin gösterimi sonrası seyircilerin sorularını cevaplayan Arap Nasser “Biz daha çok Gazze’deki iki buçuk milyon insanın nasıl yaşadığını, gerçek bir aşk hikâyesiyle göstermek istedik. Ayrıca bu filmde sadece kadın ve erkek arasındaki aşkı konuşmak zorunda değiliz. Aynı zamanda anneye, memlekete, çocuğa veya arkadaşlara olan aşkı, yani bir anlam olarak aşkı konuşmalıyız” dedi.

Saraybosna Film Festivali başlıyor Bosna Hersek’in başşehri Saraybosna’da bu sene 27’ncisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) bugün kırmızı halı töreniyle kapılarını sinemaseverlere açıyor.