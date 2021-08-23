Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sergi programında Türkiye’nin yanı sıra Güney Afrika, İrlanda, Hindistan, İngiltere, Litvanya, ABD ve Filipinler gibi ülkelerden sanatçıların meydana getirdiği dokuz film gösteriliyor. “Özen Göstermek” teması üzerine odaklanan sergide, hayatı bir araya getiren tabiatı, çevreyi, hayvanları, bitkileri ve insanları dikkate almanın önemine odaklanılıyor. Program filmleri, 30 Eylül tarihine kadar müzenin Beyoğlu’ndaki geçici mekânında seyredilebiliyor.

Saraybosna Film Festivali başlıyor Bosna Hersek’in başşehri Saraybosna’da bu sene 27’ncisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) bugün kırmızı halı töreniyle kapılarını sinemaseverlere açıyor.