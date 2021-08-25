Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfının (TÜRSAK) danışmanlığında yapılan yarışmanın birincisi “Balık” filmiyle Emirhan Cangül oldu. Cangül’e mükâfatını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan takdim etti. Yarışmanın ikincilik ödülüne “Kuş Olsam”la Cüneyt Işık, üçüncülük mükâfatına ise “Anı Rüyası” filmiyle Nadir Kağan Kocakaya layık görüldü. Bu sene de finale kalan 20 eser arasından desteğe hak kazanan 10 projeye TÜRSAK tarafından altışar bin TL maddi destek ve danışmanlık desteği verildi.

Sinemada bu hafta | 20 Ağustos Lisa Joy, iddialı bir işe kalkıştığı ilk yönetmenlik tecrübesi “Zihin Gezgini”nde sıra dışı bir dedektifin, bir kadının peşinden takıntıyla sürüklenişine odaklanıyor. İklim krizine dair vurguları da olan eser; Hugh Jackman ve Rebecca Ferguson’u başrollerde bir araya getiriyor.