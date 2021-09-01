Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar’ın yaptığı sergide; Balkan Savaşlarının başladığı 1912 yılından Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan döneme dair askerî nesneler, günlükler, notlar, harp esnasında hazırlanmış haritalar ve komuta kademelerinin cephe emirleri gibi pek çok yazılı belge, fotoğraf ve video görüntüsü bir araya getiriliyor. Sergide; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ile Cumhuriyet arasında yaşanan süreçler “Balkan Savaşları ve Büyük Harp”, “Mütareke ve İşgal”, “Direniş ve Kuvayımilliye”, “Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa”, “Hukuk ve Taarruz”, “İstiklal ve Cumhuriyet” bölümleri ile ziyaretçilere anlatılıyor. Sergi, eylül ayı boyunca açık kalacak.

Paleontoloji Müzesi’nin temelleri atıldı! 7.5 milyon yıllık fosiller sergilenecek Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve dünyada eşi benzeri bulunmayan 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

‘Kıraç tepe’de sergi Anadolu’yu sanatla buluşturan Bayburt’un Bayraktar Köyü’ndeki Baksı Müzesi, 20. yılını geride bırakırken, bugünlerde iki yeni sergiyi sanatseverlerin beğenisine sunuyor...