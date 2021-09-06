Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü aktör Fransız Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Belmando, 60 yıllık kariyerine onlarca film sığdırarak, dünya sibema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

HABERİ AVUKATI DUYURDU

Belmondo'nun avukatı Michel Godest, Fransız aktörün Paris'teki evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Paris'in banliyölerinden Neuilly-sur-Seine'de 9 Nisan 1933'te ünlü Fransız sanatçı ve heykeltraşın oğlu olarak dünyaya gelen Belmondo, gençlik yıllarında amatör olarak boks ve futbol dallarında kendini geliştirdi.

"Bebel" olarak da bilinen ve 60 yıllık kariyerine 80 film sığdıran aktör, son 50 yılda çevirdiği filmlerle dünya sinema tarihine adını yazdırdı.

201'DE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Fransa'da zaman zaman tiyatro piyeslerinde de rol alan Belmondo, özellikle 1970-80'li yıllarda çevirdiği aksiyon ve komedi filmleriyle sinemaseverlerin gözdesi oldu.

Alain Delon ile rol aldığı, ''Borsalino'', ''Flic ou voyou'', ''Le Marginal'', ''Le Cerveau, ''L'as Des As'' ve ''Le Professionnel'' filmleri, ünlü aktörü şöhrete taşıyan en önemli filmler arasında bulunuyor.

Ünlü aktör, 2001'de geçirdiği beyin kanaması geçirmiş ancak sporcu geçmişi ve inatçı yapısıyla yaşadığı rahatsızlığın üstesinden gelmeyi başarmıştı.

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