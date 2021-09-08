Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatçının Yapı Kredi bomontiada önceki gün açılan şahsi sergisi, pandeminin insanlarda oluşturduğu hisleri yansıttığı gibi Türkiye’de ve dünyada yakın geçmişte yaşanan hadiselere de odaklanarak hafızalarımızı tazeliyor. Sanatçının son iki senede yaptığı eserlerden meydana gelen sergi, âdeta Erdok’un görsel bir günlüğü olarak karşımıza çıkıyor. Gündelik hayattan portrelerin yanı sıra son dönemde Filistin’de yaşananlar, Moria Kampı yangını, sınırların açılması, koronavirüs, İzmir depremi gibi önemli sosyal meseleler de Erdok’un mevzuları arasında yerini alıyor. Sergi, 19 Eylül'e kadar Yapı Kredi bomontiada Galeri’de her gün görülebiliyor.