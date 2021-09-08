Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye genelinde geçtiğimiz sene müze sayısı artarken, ziyaretçi sayıları azaldı. 2020'de müze sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 494'e ulaştı. Bu müzelerin 205'i Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 289'i ise özel müze kategorisinde yer aldı. Bakanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı da geçen yıl yüzde 0,5 artarak 3 milyon 278 bin 114’e ulaştı. Ancak Covid-19 salgını sebebiyle kapanma tedbirlerinin uygulandığı geçen yıl, Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 73,6 azalışla 9 milyon 241 bin 912 oldu. Özel müzelere gelen ziyaretçi sayısı da yüzde 72,2 azalarak 4 milyon 514 bin 571 olarak kayıtlara geçti. Özel müzelerde mevcut eser sayısı ise söz konusu dönemde %2 artarak 416 bin 706 oldu.