Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Disiplinler ötesi bir yaklaşımla örnekler sunulan sergi, kurumun geçmişi ve bugünüyle yüzleşmesine aracı olurken, bir yandan da seyirciye dünyayla yüzleşme ve onu alışılmadık açılardan yeniden keşfetme fırsatı sunuyor. Tabiat-kent ve kişi-toplum arasındaki ilişkileri tartışmaya açan sergi, Prof. Dr. Marcus Graf’ın küratörlüğünde hazırlandı. Prof. Dr. Graf, serginin açılış konuşmasında “Sanatçılar ve tasarımcılar dünya ile eserleri aracılığıyla yüzleşir. 'Yeni Normal'i oluşturmak için 'Farklı Normal'i, 'Daha İyi Normal’i ortaya çıkarmalıyız ve umarım ‘Yüzleşme’ sergisi buna olumlu bir katkıda bulunur” dedi. Sergi, 24 Ekim’e kadar görülebilecek.