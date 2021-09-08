Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivalin seçici kurulu, bazıları yabancı festivallerde görücüye çıkan 10 filmi “Altın Portakal”a aday olarak seçti. Bu filmler arasında Emre Kayiş'in "Anadolu Leoparı", Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan", Necip Çağhan Özdemir'in "Bembeyaz", Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun "Birlikte Öleceğiz", Ali Tansu Turhan'ın "Diyalog", Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında", Cemil Ağacıkoğlu'nun "Kafes", Tayfun Pirselimoğlu'nun "Kerr", Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" ve Nazlı Elif Durlu'nun "Zuhal" adlı filmleri yer aldı. Festivalin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri ise gelecek günlerde açıklanacak.