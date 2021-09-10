Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

On farklı mekânda, Türk caz sahnesinden 100’ ün üzerinde sanatçının performansına ev sahipliği yapacak festivalde, sadece Türkiye’den sanatçılar yer alacak. Festivalin açılışı, Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde Elif Çağlar’ın caz ile başka türleri harmanlayan şarkıları ve funk, caz, dünya müziğini repertuvarında birleştiren Defjen Daf Ensemble’ın dokunuşuyla 1 Ekim’de olacak.

İstanbul Müzik Festivali başladı 49. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni ve konseri, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleştirildi.