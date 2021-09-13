Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında 3’ü yeni olmak üzere 9 oyun tiyatroseverlerle buluşacak. Programda 15-18 Eylül’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde “Antigone”, Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesinde “Yaftalı Bulut”, Kadıköy Gazhane Müze Büyük Sahne’de ise “Veba” oyunu seyredilebilecek. KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosunda ise bu akşam “Yeni Bir Şarkı”, 16 Eylül’de “İki Bekâr” ve 17 Eylül’de “Bülent Bey’in Hikâyesi” oyunları izleyicilerin beğenisine sunulacak.

BUIKA GELİYOR

Tanınmış şarkıcı Buika ise 17 Eylül’de Zorlu PSM’de hayranlarıyla bir araya gelecek. 28. İstanbul Caz Festivali çerçevesinde Stefano Di Battista “More Morricone” ve Ferit Odman Quintet yarın Swissotel The Bosphorus’da, Altın Gün ve Evdeki Saat 16 Eylül’de Turkcell Vadi Sahnesi’nde, Gece Gezmesi’nde ise Alp Ersönmez “Cereyanlı”, Çağrı Sertel “Multiverse”, Dilan Balkay, Kazım ve Udgang 18 Eylül’de Beykoz Kundura Sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. 49. İstanbul Müzik Festivali’nin son konserleri de bu akşam ve 16 Eylül’de yapılacak.