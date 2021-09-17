Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Müzeden yapılan açıklamada “Yeni sergimiz için ödünç vereceğimiz 'İstiklal Madalyaları' ya da madalyalı fotoğraflarıyla aile büyüklerinizi birlikte analım” ifadesine yer verildi.

SERGİ GELECEK AY AÇILACAK

28 Ekim tarihinde açılacak sergi, İzzeddin Çalışlar küratörlüğünde, Prof. Dr. Mesut Uyar ve Dr. Selim Erdoğan'ın danışmanlığında, Cem Kozar ve Işıl Ünal Kozar’ın tasarımıyla hayata geçiriyor. Müzenin çağırısıyla sergide ödünç verecekleri aile büyüklerine ait hatıralarla yer almak isteyenler info@isbankmuze.com.tr adresinden veya 0212 511 1804 numaralı telefondan başvuruda bulunup, bilgi alabiliyorlar.



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