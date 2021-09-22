Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bir tarafta Hafız Osman’ın hat karalamaları, Sultan Abdülhamid’in açtığı Yıldız Porselen Fabrikasından nesneler, maziden İstanbul resimleri ve eski kartpostallar; diğer tarafta günümüz sanatçılarının meydana getirdiği çağdaş sanat eserleri ve enstalasyonlar… Bütün bunlar YapıKredi Kültür Sanat’ta açılan “Burası” adlı sergide bir araya geliyor. YapıKredi Kültür Sanat Yayıncılık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliği ile hazırlanan sergi; bütün dünyada gündemde olan çevre problemlerine İstanbul merkezli bir bakış açısı getiriyor. Sergide, İBB Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı arşivlerindeki 1 milyondan ziyade eser arasından seçilenler ve bunlardan ilham alınarak üretilen çağdaş sanat çalışmaları teşhir ediliyor.

ŞEHRE EKOLOJİK BAKIŞ

Adını sanatçı Füsun Onur’un 1993 tarihli aynı adlı eserinden alan ve önceki gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı bir törenle basına açılan sergi, tarihî ve aktüel imajların izini sürerek İstanbul’u ekolojik çerçeveyle yeniden düşünmeye davet ettiği gibi, şehrin dünden bugüne yaşadığı değişimleri de çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

PANDEMİ MAHSULÜ

Sorularımızı cevaplayan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen günümüzde, bütün dünyada ve Türkiye’de iklim krizi ve çevre problemlerinin şiddetli bir şekilde hissedilmeye başlandığını kaydederek “Pandemi döneminde, paylaşmanın ve kaynakları daha iyi kullanmanın önemi ortaya çıktı. Biz de kendi içimizde konuşurken, böyle bir sergiye girişmek istedik. Bu sebeple sergide İstanbul’un havasını, suyunu, ağacını ve hayvanını, kent hayatının paydaşları olarak dikkatinize sunmaya çalıştık. Kent ve doğa ilişkilerini, İstanbul’la alakalı kültür ve sanat eserleri üzerinden göstermek istedik. Hem çevresel problemler hem de paylaşma dürtüsü serginin merkezindeydi” diyor. Arşiv nesneleri ile çağdaş sanat eserlerini birleştirmeyi, özellikle istediklerini dile getiren Güngen “Hem sanatçıları bir araya getirdik hem de koleksiyonlardaki İstanbul temsillerini günümüz sanatçılarının eserleriyle buluşturduk. Sanatçılara koleksiyonlardaki eserleri gösterdik ve oradan ilham alınarak eserler ortaya çıkardılar. Herkes kendine göre bağlantı kurdu” şeklinde konuşuyor.

İNGİLİZLERDEN 'KURTARILAN' PORSELENLER!

Serginin en dikkat çeken eserleri arasında Sultan II. Abdülhamid tarafından kurulan Yıldız Çini ve Porselen Fabrikasında, Haliç kıyılarındaki kil kullanılarak imal edildiği rivayet edilen “Eser-i İstanbul” serisinden çiniler de yer alıyor. Anlatılanlara göre İngilizler Haliç kıyılarındaki kıymetli kil çamurunu çalarak ülkelerine götürüyorlar. Bunu haber alan devrin padişahı Sultan Abdülhamid, oraya koruma maksatlı bir çini fabrikası kuruyor ve böyle eserler imal edilmeye başlanıyor…