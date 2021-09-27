Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yazar, Timaş Yayınları etiketiyle ekim ayında okuyucuyla buluşacak olan eserinde; aşk, ihanet, dostluk gibi temaları merkeze alarak, ahlaklı nesiller üzerine ibret dolu bir romana imza atıyor. Eserde, yiğit bir delikanlı olan Efruz'un en yakınlarının işlediği sarsıcı bir suça şahitlik etmesi ve hadisenin ruhunda derin yaralar açmasına rağmen hakikatin izini sürmesi mevzu ediliyor. Eserinde, sahip olma hırsının yol açtığı felaketleri gözler önüne seren yazar Yıldız, yozlaşmış ilişkilere ve “aşk” bahanesiyle kadınların maruz bırakıldığı sosyal problemlere temas ediyor.

Doğuştan engelli genç kız burnuyla kitap yazdı Sultanbeyli’de yaşayan ve doğuştan engelli olduğu için ellerini ve ayaklarını kullanamayan Sedanur, sadece burnunu kullanarak şiir kitabı yazdı. Yaklaşık 4 yıldır yazmak için emek verdiği şiirlerinin kitaplaştırılmasıyla hayalini gerçekleştiren 25 yaşındaki Sedanur’un şimdiki hayali ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şiir kitabını hediye edebilmek.