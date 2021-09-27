Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türk sinemasının ustaları ve son eserleri “ata toprakları”ndaki seyircilerle buluşuyor... Özbekistan’da bu sene 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında sekizinci defa gerçekleştirilecek Uluslararası Taşkent Film Festivali’nde Türkiye “şeref misafiri” oluyor. Maveraünnehir bölgesindeki Taşkent, Buhara ve Hive şehirlerinde yapılacak festivalde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Yerli Düşünce Derneği tarafından “Türkiye Özel Bölümü” gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Türk sinemasında son yıllarda dikkat çeken filmler, seyircilerle buluşacak.

Festivale, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu gibi siyasetçilerin yanı sıra, Türk sinemasının usta isimleri ve genç kabiliyetleri katılacak. Nuri Bilge Ceylan, Ercan Kesal, Erkan Petekkaya, Oktay Kaynarca ve Özcan Deniz gibi Türk sinemasının tanınmış simaları; sinema günleri ve masterclass programları gibi faaliyetlerle seyircilerle buluşacak. Şarkıcı Serdar Ortaç da festivalde konser verecek.

Sinemada bu hafta | 24 Eylül Yönetmenliğini Sadullah Şentürk’ün üstlendiği “Akif” filminde, Ersoy’un Ankara Hareketi’ne verdiği desteklere odaklanılıyor ve şairin tartışmalı taraflarına yer verilmiyor.