Türkiye Gazetesi



Sinema tarihinde de bir ilki gerçekleştirecek olan filmde kozmonotlarda yer alacak.



Rusya uzayda çekilecek ilk film için ekibi uzaya gönderdi

"Vyzov" (Sınanma) adlı filmin yönetmeni Klim Şipenko ve 37 yaşındaki oyuncu Yuliya Peresild ile onlara eşlik eden kozmonot Anton Şkaplerov'u taşıyan uzay aracı, TSİ 11:55'te fırlatıldı.

"Uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı kurgu filmin" çekimlerinin bir kısmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirilecek. Ekip, ISS'te 12 gün kalacak.



Ekip Soyuz MS-19 uzay aracı ile Kazakistan’ın Baykonur üssünden uzaya gönderildi.

Film ekibinin 17 Ekim'de Dünya'ya dönmesi planlanıyor.



Filmde, Peresild, bir kozmonotun hayatını kurtarmak için ISS'e seyahat eden bir doktoru canlandıracak. Kozmonotlar da filmde yer alacak.





SpaceX'in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi SpaceX'in içinde astronot olmayan 4 mürettebatı taşıyan Dragon Kapsülü, uzayda 3 gün kaldıktan sonra Florida açıklarına güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Uzay turizmi için bir adım atıldı! Astronot olmayan 4 kişilik mürettebattan oluşan ve dünya çevresinde 3 günlük bir seyahati hedefleyen Inspiration4 uçuşu için Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı.

