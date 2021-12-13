Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu yıl yazar John le Carre temasıyla Pera Palace Hotel’de yapılacak faaliyette iki gün boyunca polisiye yazarları polisiye tutkunlarıyla bir araya gelecek. Komitesinde Ahmet Ümit, Metin Celal, Adnan Özer ve Can Erol’un yer aldığı festivalin bu yılki konukları arasında 17 Aralık’ta “John le Carre ve Casusiye” oturumuyla gazeteci-yazar Murat Yetkin, son dönemdeki polisiye kitaplarıyla ön plana çıkan Tuna Kiremitçi ve korku, gerilim yazarı Işın Beril Tetik yer alacak.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü Abdurazak Gurnah kazandı Nobel Edebiyat Ödülü bu sene 73 yaşındaki Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah'ın oldu.