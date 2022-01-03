Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan dergisinin yeni sayısı, edebî türler bakımından çeşitlilik arz ediyor. Şiir, deneme, hikâye, söyleşi, makale, inceleme, portre ve kitap tanıtım yazılarıyla özgün ve dopdolu bir içerikle okurlarını selamlıyor.

Üzeyir İlbak “Musahabe” başlıklı giriş yazısında Dil ve Edebiyat dergisinin 2021’de çıkardığı özel sayılara bir bakış atıyor ve Mehmed Âkif ve İstiklal Marşı yılı oluşuyla ilgili değerlendirmede bulunuyor. “Özel sayılardan dolayı biriken şiir, hikâye, deneme, makale ve diğer metinleri imkânlar ölçüsünde yayımlamaya devam edeceğiz. Dil yazıları ve dil felsefesine dair daha çok yazı beklediğimizi hatırlatmak isterim” diyen İlbak, derginin edebî yürüyüşüne eşlik etmek isteyenlere çağrıda bulunuyor.

Sezai Karakoç hatırasına edebiyat festivali İstanbul Edebiyat Festivali, bu sene Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan ve geçtiğimiz ay vefat eden Sezai Karakoç hatırasına gerçekleştirilecek.

İstanbul edebiyatla ‘kararacak’ Her sene polisiye romanın tanınmış isimlerini ağırlayan “Kara Hafta İstanbul Festivali” 17 Aralık’ta başlıyor...