Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanat mekânları artık şehirlerin sıra dışı yerlerini “mesken ediniyor”... Yeni sanat mekânı “İmalat-Hane” de geçtiğimiz günlerde Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde kapılarını açtı. Şehrin ilk özel sanat mekânı olma özelliğini taşıyan mekân, “Açık Mekân 3” başlıklı sergiyle sanatseverlere “merhaba” dedi. Kurucu direktörlüğünü Bora Gürarda’nın, sanat danışmanlığını ise Murat Alat’ın üstlendiği “İmalat-Hane”deki açılış sergisinde Nuri Kuzucan’ın davetiyle bir araya gelen 11 sanatçının video, heykel, resim ve yerleştirme gibi farklı mecralarda üretilen eserleri bir araya geldi. Sergide, sanatçıların dünyanın karmaşasına verdikleri farklı cevapların koreografisini ortaya kondu.

Açık Mekan 3 sergisi 9 Nisan 2022 tarihine kadar İmalat-Hane'de ziyaret edilebilecek

SERGİ İÇİN SON TARİH 9 NİSAN

Bursa’da güncel sanat eserlerinin üretimine, sergilenmesine ve tartışılmasına imkân oluşturmayı hedefleyen mekânın kurucu direktörü Bora Gürarda açılışta yaptığı konuşmada, böyle bir yapıyı Türkiye’nin ilk sanayi bölgesinde açmanın kendileri için çok anlamlı olduğuna ve bu anlamı mekânın ismine de taşıdıklarına değindi. Sanat aracılığıyla insanların ön yargılarından sıyrılarak birbirlerine alan açabildiğini vurgulayan Gürarda “Hepimizin nihai hedefi, burasının sürdürülebilir bir sanat kurumu olması” dedi. “Açık Mekân 3” sergisi, 9 Nisan 2022 tarihine kadar “İmalat-Hane”de ziyarete açık olacak.

Ressam Fevzi Karakoç'un atları sergide: At murattır At resimleriyle tanınan ressam Fevzi Karakoç “At, benim için hep ulaşılamayan bir ideal oldu. Şimdi o idealin dışa vurumunu yapıyorum” diyor.

Akbank Sanat'ta sergi: Cehalet üzerine sanatsal işler Beyoğlu’ndaki Akbank Sanat, bugünlerde “Seçilmiş Cehalet: Bilgi ve Bilmek İstemediğimiz Şeyler Üzerine” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.