Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yahya Kemal, Türk edebiyatının geçtiğimiz asırdaki en büyük şairlerinden biriydi. Yıkılan bir imparatorluğun hüznünü yaşayan ve mısralarına bu ruh hâkim olan Yahya Kemal, hiç evlenmeyip yıllar boyunca Park Otel’de yaşadı. Sıra dışı hayatı boyunca eserlerinin yayımlanmasına mesafeli duran şair, buna rağmen geride unutulmaz mısralar bıraktı. Onların bir kısmı ise daha yeni ortaya çıkıyor…

Bugünlerde açılan “Son Fasılda Bir Ömür-Yahya Kemal” adlı sergi; ilk defa ortaya çıkan şiir benzeri bir manzumesi ve fotoğraflarının yanında mektupları, metinleri ve daha birçok vesikayla Yahya Kemal’in hayatını biraz daha aydınlatıyor. Büyük kısmı Alper Çeker’in koleksiyonundan meydana getirilen sergi, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde (CKSM) meraklılarıyla buluşuyor.

YİRMİ SENELİK ÇABA

Türk edebiyatına dair koleksiyonuyla tanınan Alper Çeker sorularımızı cevaplayarak koleksiyonunu yaklaşık yirmi senede meydana getirdiğini söylüyor. Yahya Kemal’e dair eser ve nesneleri enteresan yerlerden edindiğini söyleyen Çeker, “İlk olarak ölen bir diplomatın terekesi elime geçti. Yakın arkadaşım olan yazar Beşir Ayvazoğlu’ndan da çok etkilendim ve sonra koleksiyonun devamı geldi. Bir kısmı sahaflardan, bir kısmı müzayedelerden, bir kısmı da elden alındı… Hurdacılardan ve Tarlabaşı gibi o zaman çok tehlikeli olan yerlerden eserler topladığım da oldu. Tarlabaşı’ndaki binalara gider, hurdacılardan eser alırdık. Yahya Kemal’e dair koleksiyonumun bir kısmı o binalardan çıktı” şeklinde konuşuyor.

ŞİİRİ SAHAFLARDAN EDİNDİM

Alper Çeker “Elinizde Yahya Kemal’e dair en kıymetli eser nedir?” diye sorduğumda ise şöyle konuşuyor: “Koleksiyonumda kıymetli el yazıları ve mektupları var. Ancak bir de hiç yayımlanmış bir şiiri koleksiyonumda yer alıyor ve şimdi sergiyle gün yüzüne çıkıyor. Yahya Kemal, eskiden âdet olduğu üzere, ölen bir diplomat arkadaşının ardından tarih düşmüş. Bu eser bana sahaflardan geçti.”

ÖMER KOÇ’A DEĞİL BANA SATIYORLAR

Yahya Kemal’e dair yıllardır eser toplamasının “paranın ötesinde ilişkilerle” mümkün olduğunu söyleyen Alper Çeker, sözlerine şöyle devam ediyor: Ömer Koç’un parasının bir sınırı yok ama sahafların ona değil de bana sattığı eserler var. Sahaflar eserin ilgilisi kimse onu arar ve “Gel şu var” diye çağırır. Piyasada gezdirmezler. Bu iş biraz arayışla ve kendini adamakla alakalı…

Yahya Kemal’e olan gönül bağını “Çok karizmatik bir adam Yahya Kemal… Onun gibi adamlar şimdi yok artık” sözleriyle açıklayan Alper Çeker “Yahya Kemal’in hastalığı esnasında çekilmiş pijamalı insani bir fotoğrafı, beni çok etkilemiştir” diyor.

ÇOK SEVDİĞİ DİPLOMATA YAZILAN MANZUME

“Son Fasılda Bir Ömür -Yahya Kemal Beyatlı” sergisiyle gün yüzüne çıkan Yahya Kemal manzumesini anlatan küratör Erkan Doğanay, “Yahya Kemal ömrünün son 19 yılını geçirdiği Park Otel günlerinde çok sevdiği Dürrü Bey adlı bir diplomat arkadaşının ölüm haberini alıyor. Ve onu anmak için ‘Allah Baki’ adlı şiiri yazıyor. Kendi el yazısıyla hem Osmanlıca hem de Latin harfleriyle iki şekilde kaleme aldığı bu eser, ilk defa gün yüzüne çıkıyor. Onun dışında hayatına ışık tutan bazı fotoğraflar ve el notları da ilk defa sergileniyor” ifadelerini kullanıyor. Park Otel’in antetli kâğıdına yazılan esere, 8 Ekim 1943 tarihinin düşüldüğü görülüyor. Dürrü Bey’in kim olduğu ise şimdilik sırrını koruyor.

İsmini “Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç; Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç!” mısralarından alan ve başta Alper Çeker Koleksiyonu olmak üzere farklı koleksiyonlardan derlenen eserlerle meydana getirilen “Son Fasılda Bir Ömür -Yahya Kemal Beyatlı” sergisi, 20 Şubat’a dek CKSM’de görülebilecek. Yahya Kemal’in hayatı, sanat hayatı, oldukça renkli ve geniş çalışma alanlarının yanı sıra dostlarını anlatan sergi, kitap hâline getirilerek de okuyuculara sunuluyor.

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