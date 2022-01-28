Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2021 yılında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 30 milyonu geçtiğini duyurdu.

2021 YILINDA ZİYARETÇİ SAYISI 30 MİLYONU GEÇTİ

Bakan Ersoy yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti"

ERKEN REZERVASYONDA YÜZDE 65 ARTIŞ VAR

Bakan Ersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "2022 yılı için 35 milyar dolar turizm gelir hedefimiz var. 2 buçuk milyon İngiliz turist bekliyoruz" bilgisini paylaşarak, "Geçen seneye göre erken rezervasyonda yüzde 65 civarında artış var." diye konuşmuştu.

Turizme 500 milyon liralık tatil dopingi Salgında en büyük sıkıntıyı yaşayan turizm sektörü ‘omicron’a rağmen sömestir tatilinde nefes alacak. Kayak merkezleri başta olmak üzere birçok bölgede doluluk oranları yüzde 80’in üzerine çıktı. Sadece turizm sektöründe yaklaşık 500 milyon TL’lik bir ekonomi bekleniyor.

Bütün sektörler 2022'ye büyük hedeflerle giriyor: İhracat ve turizm yılı 2022 yılında yatırım, üretim, istihdam odaklı “Yeni Türkiye Ekonomi Modeli” ile 250 milyar dolarlık ihracata ulaşılacak. Tedarik ve lojistik üssü konumuna gelecek Türkiye; cari fazla verecek ve en az yüzde 5’lik bir büyümeye imza atacak