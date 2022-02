Türkiye Gazetesi

Netflix'te yayınlanan Güney Kore yapımı diziler dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Daha önce izleyiciyle buluşan Train to Busan, Kingdom ve Sweet Home gibi korku/zombi türü diziler ilgi çekse de Netflix'te yayınlanan Squid Game'in ardından Güney Kore dizileri tüm dünyada büyük başarılar elde ediyor.

28 Ocak'ta izleyici ile buluşan zombi temalı 'All of Us Are Dead' dizisi, 3 günde Netflix'in en çok izlenenleri arasına girmeyi başardı. Dizi, 25'ten fazla ülkede ilk sırada yer alırken 20'den fazla ülkede ise ikinci sıraya yerleşme başarısı gösterdi. Dizi, Squid Game ve Hellbound'un ardından böyle bir başarıya ulaşan üçüncü Güney Kore dizisi oldu.

'WEBTOON'DAN UYARLANDI

Analiz şirketi FlixPatrol'ın verilerine göre dizi; Güney Kore, Tayland ve Singapur da dahil olmak üzere 28 Ocak'taki prömiyerinden bu yana 25'ten fazla ülkede dijital yayın platformu Netflix listelerinde bir numara oldu.

Orijinal adı 'Jigeum Uri Hakgyoneun' olan dizi, Joo Dong-geun'un 2009-2011 yılları arasında yayınlanan aynı adlı webtoon'una dayananıyor. Dizi, zombi virüsü salgınında okulda mahsur kalan öğrencilerin, korkunç bir şekilde enfekte olmadan önce bir çıkış yolu bulmak için verdikleri hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizinin kadrosunda, Harrison Xu, Victoria Grace, Darren Keilan, Lisa Yamada, Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Park Solomon, Yoo In-soo, Lee You-Mi ve Lim Jae-hyeok gibi isimler bulunuyor.

ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON GELECEK Mİ?

Squid Game ve Hellbound'un ardından böyle bir başarıya ulaşan üçüncü Güney Kore dizisi olarak karşımıza çıkan 'All of Us Are Dead', yakaladığı başarının ardından izleyicilerin ikinci sezonu beklemesine neden oldu. 25'ten fazla ülkede ilk sırada yer alırken 20'den fazla ülkede ise 2'nci sıraya yerleşen dizinin iknici sezonuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Güney Koreli oyuncu Park So-dam'dan üzen haber! Kansere yakalandı Oscar ödüllü 'Parazit' filminin başrol oyuncularından olan ve başarılı performansı ile tüm dünyanın dikkatini çeken 30 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Park So-dam tiroit kanserine yakalandı.

Netflix'te Güney Kore rüzgarı: İki yeni dizi daha geliyor Güney Kore'de son yıllarda Webtoon'lardan uyarlanan diziler ve filmler ilgi çekiyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan Itaewon Class, True Beauty ve Nevertheless gibi dizilerin yanı sıra Netflix'te yayınlanan Sweet Home ile Love Alarm, yeni uyarlamaların önünü açtı.