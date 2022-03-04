Türkiye Gazetesi

Amasya Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen ve 5 Mart ile 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında katılımın mümkün olduğu ödüllü öykü yarışması düzenleniyor. 2022 Ferhat ve Şirin Öykü Yarışmasına katılımın yoğun olması beklenirken, katılımcıların 18 yaşını doldurmuş olma zorunluluğu bulunuyor. Her yarışmacının bir öykü ile katılma imkanı tanınırken, yarışmaya katılan öykü yazarlarının yazdıkları öykülerinin kitap olarak basılma şansı bulunuyor. Öykü yarışmasında ilk 3’e giren yarışmacılara para ödülü verilecek. Şair ve Yazar Betül Fırat’ın jüri başkanı olduğu yarışmada, yazarlardan oluşan diğer jüri üyeliğini ise Afi Can, Binnur Tekinalp, Fatma Türkdoğan, Gülçin Granit, Gülden Kılıç, İnci Yılmaz Şimşek ve Serpil Tuncer’den oluşmakta. Tamamı yazarlardan oluşan profesyonel bir jüri ekibinin olduğunu belirten jüri başkanı Betül Fırat, Amasya Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Ferhat ve Şirin Öykü Yarışması için hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü dile getirdi.

5 HAZİRAN’DA SONUÇLAR AÇIKLANACAK

Ödüllü öykü yarışmasına katılımların 5 Mart Cumartesi günü başlayıp 5 Mayıs Perşembe günü son bulacağı ve 5 Haziran’da da jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu yarışma sonucunun kamuoyuna açıklanacağını belirten Betül Fırat, yarışmaya katılacak olan yarışmacılar için aranan kriterler hakkında bilgi verdi. Yarışmaya katılmak isteyen katılımcıların 18 yaşını doldurmuş olma zorunluluğu olduğuna vurgu yapan Fırat, “Katılım bir öykü ile olacaktır. Bir kişi, birden fazla öykü ile başvuruda bulunamaz. Yarışmanın konusu serbesttir. Katılımcılar daha önce herhangi bir yerde (kitap, dergi, internet, sosyal medya vb. Basılı ya da dijital platformda) yayımlanmamış ve ödül almamış bir öyküyle yarışmaya katılabilirler. Yarışmanın dili Türkçedir. Öykülerin tamamı ya da bir bölümü intihale girmemeli” dedi. Yarışmaya katılarak dereceye giren yarışmacılara değişik ödüller verileceğine vurgu yapan Fırat, “Yarışma sonucu açıklandığında, yarışmadan 1. olan yarışmacımız 3 bin TL ve plaket, 2. olan yarışmacımız 2 bin TL ve plaket, 3. olan yarışmacımız bin TL ve plaket, 4. olan yarışmacımız Jüri Özel Ödülü plaketi, yarışmada ilk 5 ila 10 arasına giren yarışmacılarımıza Mansiyon Ödülü olarak plaket ile ödüllendirilecektir” diye belirtti.

İLK 20’YE GİREN ÖYKÜLER KİTAPLAŞABİLİR

Yazarak bir eser ortaya çıkaran yazarların en büyük hayallerinin yazdıkları eserlerinin kitaplaşması olduğunun altını çizen Fırat, organize edilen yarışma sonucunda ilk 20’ye seçilmeyi hak kazanan öykülerin kitaplaşma fırsatı yakalayacağını kaydederek, “Amasya Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Ferhat ve Şirin Öykü Yarışması sayesinde katılımcılarımız arasında ilk 20’ye girmeyi hak kazanan yazarlarımızın öykülerinin kitaplaşması ihtimali tanınmakta. Düzenlenen yarışma neticesinde yazarları hayalleriyle buluşturulması hedeflenmekte” ifadelerini kullandı. 2022 Ferhat ve Şirin Öykü Yarışması’na katılmak isteyenlerin https://www.adef.org.tr/duyurular/2022-ferhat-ve-sirin-oyku-yarismasi internet adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirler.