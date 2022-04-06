Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Hazırlıkları devam eden İş Bankası Resim Müzesinin sanal bir ön izlemesi mahiyetinde olan “Tablolarla Boğaziçi’nde Bir Gezinti” adlı sergi, blokzincir altyapısını kullanan Decentraland platformunda sunuluyor. Sergide, Halil Paşa, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hikmet Onat, Feyhaman Duran ve İbrahim Çallı gibi ressamların İstanbul tabloları NFT olarak ziyaretçilerle buluşuyor.

SANAL BİR YOLCULUK YAPIYORUZ

Sorularımızı cevaplayan Türkiye İş Bankası Resim Müzesinin ve serginin küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu “Bir süredir hakkında okuduğumuz ve izlediğimiz bu yeni evrende önemli eserlerle var olmak, kitlelere yayılmak mutluluk verici” ifadesini kullanıyor ve sergiyi şöyle anlatıyor: Türkiye İş Bankası resim koleksiyonunun önemli bir bölümü etkileyici İstanbul ve Boğaziçi manzaralarından oluşuyor. Sergide Avrupa Yakası’ndan başlayıp kıyı kıyı ilerleyerek, eski ressamların tuvallerine taşıdıkları güzellikleri içimize sindirerek, karşıya geçiyor ve Anadolu Yakası’nın manzaralarının tadını çıkararak bir sanal yolculuk yapıyoruz. Bu sırada birçok ressamın eserini güncel bir platformda inceleme fırsatı buluyoruz. Serginin, Türkiye İş Bankası Resim Müzesinde yer alacak hazinelerden bir “tadımlık” olduğunu tekrarlayan İrepoğlu “Bu ön tanıtımın yepyeni bir mecra üzerinden yapılıyor olması kurumumuzun yeniliklere açık yüzünün bir göstergesidir. Kanımca sanat yapıtıyla izleyiciyi doğrudan karşılaştıran müzeler varlığını sürdürecek. Bununla birlikte, mecrası, kullanılan materyali değişse de sanat hep var olacak. Sanat alanları çoğaldıkça hayatımız zenginleşecektir” görüşlerini dile getiriyor.

Oscar törenindeki tokat NFT oldu Oscar Akademi Ödülleri töreninde aktör Will Smith’in sunucu Chris Rock’a tokat atması gündemdeki yerini korurken, olayın kripto para birimleri ve NFT’leri yapıldı.

Ukrayna, Rusya işgalini NFT'ye dönüştürdü NFT (non-fungible token) yani değiştirilemez jeton anlamına gelen dijital varlıklar, son yılların en büyük teknolojik gelişmelerinin başında geliyor. Kripto paralar ile hayatımıza giren NFT'ler gittikçe daha popüler hale gelirken, Ukrayna da bu alana yönelmeye başladı.