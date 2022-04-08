Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesinde (SSM), devam eden “Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisine eklenen yeni tablo ilk defa ziyaretçilerle buluşuyor. Abdülmecid Efendi’nin 1920-1921 yıllarında eşini resmettiği, Başkadınefendi Şehsuvâr Hanım’ın portresi, sergide yerini aldı. SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer “Osmanlının son veliahdı ve son halifesi Abdülmecid Efendi’nin sanatını kapsamlı bir bakış açısıyla ele alan sergimize gösterilen yoğun ilginin mutluluğunu yaşarken, bize ulaşan sürpriz bir tabloyu da sergimize dâhil etmenin heyecanı içindeyiz. Şehzade’nin, eşi Şehsuvâr Hanım’ı resmettiği ve özel bir koleksiyondan sergiye eklenen tuval üzerine yağlıboya portre ilk defa sergileniyor. Sergimiz açıldığından bu yana müzemizde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Abdülmecid Efendi’yi her yönüyle tanıtmaya özen gösterdik. Sevinerek gördük ki yaptığımız bu sergi başka kurumların da ilgisi çekti ve pek çok yan etkinliğin yapılmasına vesile oldu.” diyor.

“Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisi, 1 Mayıs’a kadar Sarıyer’deki müzede ziyaret edilebiliyor.

Çamlıca’da yeni bir medeniyet müzesi İslam tarihinin sanatsal ve kültürel zenginliğini gözler önüne serecek yeni bir müze daha kapılarını açıyor.