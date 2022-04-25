Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

2019 yılında açılması planlanan fakat pandemi sınırlamaları çerçevesinde ertelenen sergi, 2022 yılına gelindiğinde konsepti tamamen değişmiş olarak hayata geçti. Bir nevi ressam Aydoğdu’nun koronavirüs günlüğü olma özelliğini taşıyan sergide, pandemi günlerinin endişeleri ve ölüm hisleri kırmızı bir renk hâlinde bütün eserlere sirayet ediyor. Sergi, 30 Temmuz’a kadar açık.

Sanata ‘bahar’ geldi! Dünya sanat piyasası geçen sene yüzde 30 büyüdü. Türkiye’de ise yeni sanat fuarları açılıyor. Sanat piyasasının ileri gelenleri, koleksiyonculuğun toplumun tabanına yayıldığını söylüyor.