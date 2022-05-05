Türkiye Gazetesi

Çin, son yıllarda Hollywood çatısı altındaki ABD’li film şirketlerini satın alarak ve ülkenin sinema sektörünün ticari hacmini kullanıp Hollywood üzerindeki etkisini artırıyor.

Çinli eğlence ve gayrimenkul devi Dalian Wanda Group firması, 2015’te “Jurassic World” filmlerinin yapımcısı “Legendary Entertainment” firmasını 3,5 milyar dolara satın aldı. Diğer birçok Çinli firma da farklı farklı ABD’li film şirketini satın aldı. Çin, aldığı firmalar üzerinden Hollywood’da etkisini artırırken, Hollywood çatısı altındaki yapımcı şirketler de 8 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan Çin’in sinema pazarından pay almak için Pekin yönetimini rahatsız edecek oyuncu, senaryo, diyalog veya sahneleri çıkarmak durumunda kalıyor. Aksi hâlde film Çin’de gösterime girmiyor.

BRUCE LEE ETKİSİ

Bu çerçevede başrol oyuncusunun bir sahnede giydiği montta Japonya ile Tayvan bayrakları yer alan “Maverick” filminin bu yıl “Top Gun: Maverick” adıyla çekilen versiyonunda bu bayraklara yer verilmedi. Ayrıca “Bir Zamanlar Hollywood’da” filmi ise Çinli Kung Fu ustası Bruce Lee, yeterince kahraman olarak gösterilmediği için Çin’de gösterime giremedi.

“2012: Dünyanın Sonu” filminde insanlığın büyük çoğunluğu Çin’in geliştirdiği devasa gemiler tarafından kurtarıldı. Marslı filminde ise NASA’nın Mars’ta mahsur kalan astronotu Çin’in gönderdiği bir roketle dünyaya döndü.

ABD’li şirketler Çin’de yayınlanan filmlerden 2018’de 1,8 milyar dolar, 2019’da 2,1 milyar dolar gişe hasılatı elde etti.

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