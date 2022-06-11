Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

'MASUMLAR'

GÜNDÜZ GÖRÜLEN KABUS

Korkunun karanlıkla kuvvetli bir bağı var. Yetişkin de olsak karanlığın getirdiği tekinsizlik ve esrarengiz atmosfer, bizi savunmasız hissettirip korkularımızı güçlendiriyor. Hâliyle sinemadaki korku janrının vazgeçilmez arka planı oluyor. Ancak tersi de vaki... Hem sinema tarihinden bazı filmler hem de son yıllarda karşımıza çıkan farklı eserler bunu ispat eder mahiyette. “Kuşlar”, “Gizemli Ada”, “Witchfinder General” ve “Jaws” gibi maziden eserlerin yanında “Ritüel” (Midsommar) gün ışığında geçiyordu.

Bu hafta vizyona giren, Norveçli yönetmen Eskil Vogt’un “Masumlar”ı da bu türden bir gündüz korkusu… Dört çocuğun tabiatüstü güçlerle dâhil olduğu dehşetli hadiseleri merkezine alan filmin oyuncu kadrosunda; Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf ve Mina Yasmin Bremseth Asheim gibi oyuncular var.

OYUN GİBİ BAŞLIYOR

Yetişkinleri, çocukların esrarengiz dünyasına çeken eser, yaz aylarından birinde Norveç’te geçiyor. Hikâye Ida adlı minik kız ve ailesinin yeni bir siteye taşınmasıyla başlıyor. Ida’nın Anna adlı otistik bir ablası da var. Derken kız, düşünce gücüyle nesneleri hareket ettirebilen Ben isimli bir çocukla arkadaş oluyor. Benzer güçlere sahip olan Aişe de otistik ablasına yaklaşıyor. Bir oyun gibi gelişen durumlar, giderek esrarengiz hâl alıyor. Çocuksu mistik güçler, kötülüklerin fitilini ateşliyor. Önce bir kedi ölüyor, sonra bir çocuk… Anne babaları olup bitenlerden habersizken, boylarından büyük işlere dâhil olan dört “masum”, belalarla karşılaşıyor.

NE GOTİK BİR EV VAR NE DE SIRLI BİR YARATIK

Yönetmen Eskil Vogt, “Masumlar” ile kelimenin tam manasıyla nevişahsına münhasır bir korku filmine imza atıyor. Ne gotik bir ev var ne de sırlı bir yaratık; her şey gün ışığında geçiyor ama çok “karanlık”!

Eserde, alışılagelmiş korku unsurlarının yerine Doğu mistizminden sınırlı bir şekilde beslenilerek seyirciyi saran, ürpertici bir atmosfer meydana getiriliyor. Bütün olan bitenin çocukların dışa kapalı dünyasında yaşanması ise hikâyeyi daha enteresan kılıyor.

Yönetmen Vogt’un filmi, ebeveynlerince alakasız bırakılan çocukların sürüklendiği karanlığa dair çarpıcı alt metinler sunarken; “masumiyet” üzerine de düşünmeye sevk ediyor.

ÜST DÜZEY OYUNCULUKLAR

Çocuk oyuncular, yönetmenler için ciddi imtihandır. Ancak “Masumlar”daki dört oyuncu çocuk, üst düzey performanslar meydana getirmişler. Öte yandan filmde zaman zaman ters çekimlere de müracaat edilerek soğuk ve başarılı bir görsellik yakalanmış.

Evet, temposu düşük olan eser, herkese hitap etmiyor. Doğrusu filmin ikinci yarısında aksayan kısımlar da oluyor. Fakat buna rağmen “Masumlar” son yıllarda gördüğümüz en sıra dışı ve başarılı korku filmlerinden biri…

Yönetmen: Eskil Vogt

Tür: Korku, Gerilim

Ülke: Norveç

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'JURASSIC WORLD 3'

ARAMIZDALAR!

Steven Spielberg’ün 1993 yılında seyirciyle buluşturduğu “Jurassic Park” gözümüzü dinozorlara çevirmişti. Tarih öncesi yaratıklar, çekilen devam filmleriyle milenyuma kadar ortalığı birbirine kattı. 2015’te ise hikâye “Jurassic World” adıyla başlayan üçlemeyle yeni nesle anlatılmaya başladı. Şimdi ise serinin sonuna gelindi. Yönetmenliğini Colin Trevorrow’un yaptığı “Jurassic World: Hâkimiyet”te; Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill ve Jeff Goldblum gibi isimler rol alıyor. Dinozorlar yaşanan felaketten sonra artık her yerdeler; gökdelenlere yuva yapıyor, parklarda dolaşıyor ve alınıp satılıyorlar. İsmi bir yerden tanıdık gelen “Biosyn” adlı şirket ise dinozorları toplayıp bilime hizmet ediyor görünerek karanlık işler çeviriyor. Şirket genç klon Maisie’yi kaçırınca bütün kahramanlar dünyanın geleceği için bir araya geliyor... Seyircisini bir dakika boş bırakmayan süratli eser; kovalamacalar, son dakika kurtuluşları ve klişe mücadele anlarıyla dolu. Üst düzey görsel efektler ise yapımı süslüyor. Fakat seriyi orijinal kılan asıl unsur olan dinozorlar biraz arka plana atılıyor. Hasılı bu kapanış halkası, eğlenceli ama serinin mirasından uzak…

Yönetmen: Colin Trevorrow

Tür: Aksiyon, Macera

Ülke: ABD

HAFTANIN FİLMLERİ

Issız Ev

Mutlu Oyuncak Dükkânı

Şerr-i Cin

Aşk Engel Tanımaz

Sinemada bu hafta: Ah bu adamlar! Yönetmen Alex Garland, son filmi “Adamlar”da (Men) eşini kaybeden bir kadın üzerinden, sert alt metinleri olan, rahatsız edici bir korkuya imza atıyor.