Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bedir Yayınevi, Mehmed Şevket Eygi’nin 1991’den vefat ettiği yıl olan 2019’a kadar çeşitli mecralarda kaleme aldığı yazıları bir araya getirecek. Yazarın kültür, din, politika, tarih ve sosyoloji başta olmak üzere çeşitli sahalardaki metinleri 29 ciltte toplanacak. Ertuğrul Düzdağ’ın editörlüğünü yaptığı eserlerle, Eygi’nin fikir dünyası yeni nesillerle buluşturulacak. Kitapların ilkinin Eygi’nin üçüncü vefat yıl dönümü olan 12 Temmuz’da raflarda yer alması planlanıyor. Külliyat, merhum Eygi’nin istedi üzerine hazırlanmaya başlamıştı. Eygi “Ömrüm vefa etmezse benim yaptığım örneğe göre yazılarımı basın” demişti. Eygi’nin Mahir İz’le mektuplaşmalarının da kitaplaşması için hazırlıklar devam ediyor.

Şevket Eygi hem hoca hem babaydı Mütefekkir kimliği ve kaleme aldıklarıyla kültür hayatımızda derin izler bırakan Mehmed Şevket Eygi, vefatının ilk yıl dönümünde yâd edildi. Eygi’nin en yakınındaki isimler hem hoca hem de bir baba gibi olduğunu söyledi…

Mehmed Şevket Eygi’yi ebediyete uğurladık 86 yaşında vefat eden Eygi, İstanbul beyefendisiydi. Galatasaray Lisesi mezunuydu. Hiçbir zaman doğru bildiği yoldan şaşmadı.