Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sergide koleksiyonundan 180 parçanın bulunduğunu söyleyen Turhan, tutkusunun eşinin 20 yıl önce hediye ettiği “El” şeklindeki bir kapı tokmağı ile başladığını kaydederek, koleksiyonuna zamanla hayvan, bitki ve geometrik formlara kadar çok çeşitli tokmaklar eklediğini söyledi. Kapı tokmaklarına farklı nesneler de ilave ettiğini anlatan Turhan “Kilit ve anahtarlarla birlikte koleksiyonum 800 civarında parçadan oluşuyor” dedi.

‘Ve Şimdi İyi Haberler’ için son günler Pera Müzesinin iletişim araçları ve sanat arasındaki diyaloğa odaklanan “Ve Şimdi İyi Haberler” sergisi, 7 Ağustos’ta sona eriyor.