Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Eser, yarın ile 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda sanatseverlerle buluşacak. Dünya tiyatro tarihinin en çok sahnelenen oyunları arasında yer alan ve Sabahattin Eyüboğlu’nun Türkçeye kazandırdığı “Cimri’nin rejisörlü ğünü tiyatronun usta ismi Işıl Kasapoğlu üstleniyor. Molière’in “Dünyadaki insanların en az insan olanı, yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisi” diyerek anlattığı başroldeki Harpagon karakterini ise, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt canlandırıyor. Tiyatro seyircisini yüzyıllardır ayrıcalıklı kesimlerin para sevdasına güldüren oyun, Paris’in burjuva kesiminin ihtiraslarını alaya alıyor.

Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü Millî Eğitim Bakanlığından güzel sanatlar liselerinde “tiyatro” bölümlerinin açılacağı bildirildi.