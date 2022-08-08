Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul’u araştıran ve yazan Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi İbrahim Akkurt tarafından hazırlanan “Vezîriazam Davud Paşa ve Külliyesi” adlı eser, Fatih Belediyesi Kültür Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluştu. Kitap; Davud Paşa’nın hizmetlerini gözler önüne sererken, şimdilerde de kullanılmaya devam eden 1485 yapımı Davud Paşa Medresesinin dünden bugüne hikâyesine ışık tutuyor. Beş kısımdan meydana gelen eserde; Davud Paşa’nın hayatı, vakıf kayıtları, Davud Paşa Külliyesi, Davud Paşa Medresesi ve Davud Paşa Külliyesi Haziresi inceleniyor.

EBUSUUD EFENDİ HAKKINDA BELGE

Kitapta Davud Paşa Medresesinde de vazife yapan Osmanlının en mühim dinî isimlerinden Ebusuud Efendi ile alakalı enteresan bir belge yer alıyor. Osmanlı Arşivindeki Ebussuud Efendi’nin manevi bir işaretle rüyasında şeyhülislamlık makamının kendisine verilmesinin anlatıldığı vesika, ilk defa eserde ele alınıyor. Kim tarafından, hangi tarihte yazıldığı belli olmayan belgede Ebussuud Efendi’nin Davud Paşa Medresesinde müderris olduğu zamanda rüyasında Peygamber Efendimiz ile karşılaşıp sohbet ettiği ve daha sonra şeyhülislamlığa tayin edildiği bildiriliyor. İbrahim Akkurt kitabında “Bizleri son derece heyecanlandıran bu belgenin daha önce hiçbir yerde kullanılmaması da şaşırtıcıdır” ifadelerini kullanıyor.

Nahid Sırrı'nın sanat yazıları kitapta toplandı "Sultan Hamid Düşerken" ve "Kıskanmak" gibi Türk edebiyatının büyük klasikleri arasında sayılan eserlere imza atan Nahid Sırrı Örik'in sanat yazıları, tozlu raflardan çıktı.

YKY'den 6.000. kitap Yapı Kredi Yayınları, Cem Behar'ın Kadîm ile Cedîd Arasında kitabı ile başlık sayısında 6.000. kitaba ulaştı.