Türkiye Gazetesi

Masal Şatosu’nun devam filmi ‘Masal Şatosu: Gizemli Misafir’in galası gerçekleşti. Masal Şatosu'nun sihirli dünyasının sinema salonlarında hissedildiği akşamda filmin genç oyuncuları mutluluklarını paylaştı.

ECRİN SU ÇOBAN: “HER FİLMDE YENİ BİR MACERA İÇİN HEYECANLANIYORUM”

Filmin başrol oyuncusu Ecrin Su Çoban, “Masal Şatosu ekibiyle aile gibi olduk. Her seferinde farklı konular ve maceralar işlediğimiz için daha çok heyecanlanıyorum” dedi. Bundan sonrası için farklı projelerde yer alabileceğine dair yeşil ışık yakan Çoban, “Ben her şeye YouTube ile başladım, o nedenle benim için bu sosyal medya platformu çok özel. Asla bırakmayı düşünmüyorum. Oyunculuk yapsam da Youtube benim için ön planda olacak” şeklinde konuştu.

Ecrin Su Çoban

SİNAN ÇATIKKAŞ: “İZLEYEN HERKES ÇOK KEYİF ALACAK”

Masal diyarının iyi kalpli büyücüsü rolünde yer alan Sinan Çatıkkaş, “Masal Şatosu bu ülkede yapılmış en büyük fantastik çocuk filmi. Türkiye’de böyle bir proje yapıldığı için ve filmde yer aldığım için çok mutluyum. Ayrıca bu kadar yoğun ve koşturmacalı bir dünyada böyle bir sihir dünyasına gidip gelmek bizim yaşımızdaki insanlar için de çok eğlenceli. Bence izleyen herkes de çok keyif alacak” dedi.

GÜLSE GÖÇER: “GERÇEK HAYATTAKİ YAKINLIĞIMIZ FİLME DE YANSIDI”

Filmin diğer başrol oyuncusu Gülse Göçer ise “Rol arkadaşlarımızla gerçek hayattaki yakınlığımız filme de yansıdı” dedi. Kendi kişiliğiyle canlandırdığı karakterin benzer birçok özellik taşıdığını belirten Göçer, bu projede yer almaktan dolayı çok keyif aldığını belirtti. Masal Şatosu: Gizemli Misafir’de Aslı karakterine hayat veren isim, “Oyunculuğa çok küçük yaşta başladım. Yakın zamanda Youtube ile oyunculuk arasında bir seçim yapmam gerektiğini düşünmüyorum. İkisinden de çok keyif alıyorum” dedi.

Gülse Göçer

BERKAN HAMEDİ: “GÜZEL MESAJLAR VEREN BU YAPIM ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ”

Genç oyuncu Berkan Hamedi ise duygularını şu şekilde dile getirdi: “Masal Şatosu’nda üç yıldır yer alıyorum. En başından beri projede olduğum için çok keyifliyim. Hala mutluluğum devam ediyor. Böylesine anlamlı ve güzel mesajlar veren bir yapımın olması çocuklar için de çok önemli. Rol arkadaşlarımızla aile gibi olduğumuz için işimizi de keyif alarak yapıyoruz.”

BURAK KUKA: “EĞİTİCİ BİR TARAFI DA OLSUN İSTEDİK”

Gizem, macera ve dostluk temalarını işleyen filmin yönetmeni Burak Kuka ise “2019 yılında biz böyle bir yola çıktık. İlk filmden bu yana kadromuz biraz değişti, arkadaşlarımız büyüdü. Dolunay Hanım sağ olsun tecrübesiyle çok destek oldu, şeref verdi bize. Aslında derdimiz fantastik bir dünya oluşturmak ama gelen çocuklara da bir mesajı olsun, eğitici bir tarafı olsun istedik. Umarım seyirciden de karşılığını alırız” dedi.

Gösterim sonunda tüm ekip dakikalarca alkışlandı ve tebrikleri kabul etti.

MASAL ŞATOSU: GİZEMLİ MİSAFİR KONUSU

Neşe ve arkadaşları ışıl ışıl süsledikleri evlerinde parti hazırlığındayken, bir misafir tarafından kapıları çalınır. Kimsenin tanımadığı bu çocuk, masal diyarından gelen ve hafızası bir hata ile silinen bir prenstir. Sihirli misafirleri Prens, masal diyarının neşesidir ve onun Dünya'da kaldığı her an masal diyarına mutsuzluk hakim olacaktır. Neşe ve arkadaşları hiç bilmedikleri mistik ortamları keşfederken, maceradan maceraya atılarak Prens'i ait olduğu yere göndermek ve masal kahramanlarının neşesini geri kazandırmak için aksiyon ve eğlence dolu bir serüvene atılırlar.

​​Yönetmen: Burak Kuka

Senaryo: Erçin Sadıkoğlu

Oyuncular: Ecrin Su Çoban, Gülse Göçer, Dolunay Soysert, Sinan Çatıkkaş, Cansu Öztekin, Berkan Hamedi, Mustafa Konak, Bade Talanioğlu, Ozan Varol, Emre Yaban, Melis Hazal Karagöz, Mehmet Cerrahoğlu, Nazan Kahraman, Ayaz Güler, Sude Koçoğlu