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10 yıllık evliliğini bitiren Buse Terim tek başına tatile çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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10 yıllık evliliğini bitiren Buse Terim tek başına tatile çıktı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı ile yollarını Mart ayında ayırdı. Sessiz sedasız boşanan çiftten Terim, bu yaz tek başına tatili çıktı. Sosyal medyadan kızlarıyla ilgili kendisine sorulan soruyu ise cevapsız bırakmadı.

Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim, geçtiğimiz Mart ayında 2014 yılında evlendiği Volkan Bahçekapılı ile tek celsede boşandı. Birkaç ay önce ayrılan çiftten Terim, soluğu tatilde aldı. 

BOŞANDILAR

Tasarımcı ve içerik yöneticisi Buse Terim ile iş adamı Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında görkemli bir törenle dünya evine girdi. Magazin dünyasının çok konuşulan çifti ilk kızları Nil’i 2016’da, ikinci kızları Naz’ı ise 2018’de kucaklarına aldı. İkili geçtiğimiz aylarda boşanma haberleriyle gündeme geldi.

10 yıllık evliliğini bitiren Buse Terim tek başına tatile çıktı - 1. Resim

“EVLİLİĞİMİZİ BİTİRME KARARI ALDIK”

Evliliklerini tek celsede bitirdiği öğrenilen çiftten Buse Terim, ayrılık nedenine ilişkin sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: 

“Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.”

KIZLARIYLA İLGİLİ SORUYA KAYITSIZ KALMADI

Boşanmanın ardından Buse Terim, bu yaz tek başına tatile çıktı. Soluğu Yunanistan’da alan Terim, pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isme bir takipçisi Instagram’dan kızlarının nerede olduğunu sordu. O soruyu cevapsız bırakmayan Terim “Babalarıyla tatildeler” cevabını verdi.

10 yıllık evliliğini bitiren Buse Terim tek başına tatile çıktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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